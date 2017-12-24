В Николаеве спасатели потушили пожар на балконе девятиэтажного жилого дома

В Николаеве в субботу, 23 декабря, спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 17: 40 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС пришло сообщение о пожаре балкона на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. По указанному адресу прибыли дежурные отделения 2, 3 Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра.

«В 17:52 пожар локализовали, в 18:00 ликвидировали на площади восемь квадратных метров, не допустив распространение огня на однокомнатную квартиру. Причина данного происшествия устанавливается», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали сотрудники полиции, бригады «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз».

Напомним, что в николаевской пятиэтажке из-за окурка загорелся захламленный мусором балкон.