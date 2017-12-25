На Николаевщине «Москвич» из-за неисправности съехал в кювет и перевернулся на крышу

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На трассе Николаев-Снигиревка автомобиль «Москвич» съехал в кювет.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Как сообщили очевидцы изданию, авария произошла на повороте в село Гороховка. В связи с неисправностью шаровой опоры автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

 

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что произошло ДТП на трассе Николаев-Ульяновка, в результате которого двух пассажирок, нашедших «Renault Kangoo» через «BlaBlaCar», в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ.

Виолетта Чех

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