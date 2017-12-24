Во Львове госпитализированный водитель, который врезался в «скорую», сбежал из больницы и и пошел в алкомаркет

Во Львове на улице Городоцкой в ночь на 24 декабря произошло ДТП с участием легковушки и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

По словам очевидцев, автомобили двигались в одном направлении. Когда «скорая» поворачивала, автомобиль «Geely» врезался в нее сзади. От удара карету «скорой» перевернуло. Травмы получили три человека, в том числе водитель легковушки.

Также очевидцы утверждают, что водитель легковушки «визуально был пьян» и двигался «со скоростью не менее 120 километров в час».

После ДТП водителя «Geely» госпитализировали, но он сбежал из больницы. Через час мужчину обнаружили на другом конце города в алкогольном магазине.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Киеве водитель «BMW» попал в ДТП и сбежал с места происшествия, бросив погибшего пассажира.