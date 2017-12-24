В Николаеве горела крыша торгового павильона

Около шести часов вечера, в субботу, 23 декабря, загорелась крыша торгового павильона на проспекте Мира в городе Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что загорелся утеплитель и перекрытия крыши помещения, приспособленного под столярную мастерскую. Спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенные здания.

В 18:35 локализовали пожар, в 19:31 ликвидировали на площади 30 метров квадратных. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Всего в тушении привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Дополнительно на месте работала бригада ПАО «Николаевоблэнерго», сотрудники полиции.