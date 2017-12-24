Полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 ОТГ, среди которых и Николаевская

Национальная полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 объединенной территориальной громаде (ОТГ), пока в полицию поступило 23 сообщения о нарушениях.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«С начала избирательного процесса в Национальную полицию поступило 23 сообщения, в которых по 10 фактам возбуждены уголовные производства - в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них - по ст. 160 Уголовного кодекса Украины («Подкуп избирателя, участника референдума») и ст. 158 («Фальсификация избирательных документов»)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай осложнения оперативной обстановки в ходе волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений.

Согласно сообщению, выборы проходят на 391 участковой избирательной комиссии в 17 областях Украины. Голосование началось в 8.00.

Как сообщает «Лига Новости», в Одесской области на выборах в объединенных территориальных громадах произошла драка между наблюдателем и неизвестным.

Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, в 7 объединенных территориальных общинах на Николаевщине проходят выборы.