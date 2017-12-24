В центре столицы рухнула стена: повреждены две иномарки и газопровод

В центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами обвалилась стена.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии Также отмечается, что стена упала на две припаркованные рядом машины: «Lexus» и «BMW».

Вследствие инцидента никто не пострадал. На месте работают ГСЧС, Киевгаз, Киевэнерго и полиция.

Напомним, что в Одессе обвалилась стена дома, в котором находится департамент финансов мэрии.