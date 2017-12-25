В Николаеве «Jaguar» сбил женщину на пешеходном переходе – пострадавшую госпитализировали

В воскресенье, 24 декабря, на пересечении улицы Инженерной с проспектом Центральным в Николаеве «Jaguar S-Type» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщают «Новости Н».

Так, автомобиль двигался по проспекту Центральному со стороны улицы Соборной в направлении улицы Садовой. Когда на пересечении проспекта с улицей Инженерной по нерегулируемому пешеходному переходу начала переходить дорогу женщина, водитель «Jaguar» не успел вовремя притормозить и сбил ее.

В результате ДТП пострадала 50-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу, о ее состоянии на данный момент ничего неизвестно. Автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, что в ДТП на трассе Николаев-Ульяновка пострадали две пассажирки которые, нашли автомобиль «Renault Kangoo» через «BlaBlaCar».