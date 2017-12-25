Из-за снега и ветра на Луганщине без света осталось почти три тысячи абонентов

Непогода в Луганской области оставила полностью без электроэнергии 4 населенных пункта, еще 3 - частично.

Об этом сообщает «Луганское энергетическое объединение» в Facebook.

«Зимняя непогода вновь оставила без света часть подконтрольной территории Луганщины. Так, по оперативной информации по состоянию на 13:30 24 декабря, полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 декабря в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на дорогах ночью местами гололед, кроме южных регионов.

Также ожидается снег и дождь по всей территории страны.