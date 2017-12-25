В США из-за нулевой видимости разбился самолет - погибло четыре человека

В воскресенье, 24 декабря, в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате инцидента четыре человека погибли.
Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что катастрофа борта произошла утром в воскресенье, 24 декабря. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.
Точная причина аварии пока не известна. При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Выяснять обстоятельства инцидента на место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности и Федерального управления гражданской авиации США.
Horrible news this morning . A plane crashed at Bartow airport as it was trying to take off. @PolkFire told us at least four people are dead. @BN9 pic.twitter.com/xVQbLx6RXZ— Stephanie Claytor (@ClaytorReports) 24 декабря 2017 г.
Напомним, что В США самолет упал на жилой дом, в результате чего два человека погибло.