В США из-за нулевой видимости разбился самолет - погибло четыре человека

В воскресенье, 24 декабря, в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате инцидента четыре человека погибли.

Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что катастрофа борта произошла утром в воскресенье, 24 декабря. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

Точная причина аварии пока не известна. При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Выяснять обстоятельства инцидента на место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности и Федерального управления гражданской авиации США.

Horrible news this morning . A plane crashed at Bartow airport as it was trying to take off. @PolkFire told us at least four people are dead. @BN9 pic.twitter.com/xVQbLx6RXZ — Stephanie Claytor (@ClaytorReports) 24 декабря 2017 г.

Напомним, что В США самолет упал на жилой дом, в результате чего два человека погибло.