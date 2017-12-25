В США из-за нулевой видимости разбился самолет - погибло четыре человека

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 313 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(187)   

В воскресенье, 24 декабря, в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате инцидента четыре человека погибли.

Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что катастрофа борта произошла утром в воскресенье, 24 декабря. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

Точная причина аварии пока не известна. При этом отмечается, что в момент аварии в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Выяснять обстоятельства инцидента на место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности и Федерального управления гражданской авиации США.

 

Напомним, что В США самолет упал на жилой дом, в результате чего два человека погибло.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия