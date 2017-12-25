В Николаеве «Mazda», убегая от патрульных, врезалась в забор и дерево – водитель погиб

В понедельник рано утром, 25 декабря, в Ингульском районе Николаева на улице Троицкой (Кирова) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Mazda», в результате которого погиб водитель авто.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора.

«Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость, и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Mazda» вылетел из авто и от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 36-летний пассажир доставлен в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Две пассажирки, которые находились на заднем сиденье авто, не пострадали.

«Следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам, предусмотренным ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается расследование», – отметили в полиции.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве парень разбил угнанный «Москвич», водителя которого перед этим закрыл в подвале.