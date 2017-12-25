В Киеве мужчина, спасаясь от пьяного соседа с ножом, выпрыгнул с седьмого этажа и выжил

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа, убегая от пьяного соседа с ножом, и выжил.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Около 6:00 в полицию сообщили, что скорая оказала помощь 31-летнему мужчине с переломом предплечья и резаными ранами шеи, которые нанес ему сосед. По прибытию правоохранители осмотрели место происшествия, опросили консьержа, соседей и врачей «скорой». Соседа, который нанес ранения мужчине, обнаружили дома спящим.

Выяснилось, что ночью мужчины распивали спиртное, после чего между ними возник конфликт, переросший в драку. Один из мужчин схватил нож и ударил соседа в шею. Тот, спасаясь от преследователя, выпрыгнул из окна на седьмом этаже и упал в сугроб. Когда он пришел в себя, то нашел консьержа дома и попросил вызвать «скорую». Мужчину госпитализировали в стационар.

В полиции отмечают, что задержали 39-летнего владельца квартиры, где происходили события. Начали уголовное производство по части первой статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее в Хмельницком пьяный мужчина ударил ножом волонтера, которая собирала деньги на нужды АТО.