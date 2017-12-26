В США полицейские во время погони за женщиной застрелили шестилетного мальчика

Камерон Прескотт В Техасе полицейские во время преследования женщины случайно застрелили шестилетнего мальчика.

Об этом сообщает Telegraph.

Так, Камерон Прескотт находился в трейлере своего деда, в то время, как полицейские преследовали Аманду Джонс. Женщина забежала в трейлер и они открыли огонь. Одна из пуль прошла через стену трейлера и попала ребёнку в живот.

Полиция округа Бексар описывает смерть как «трагическую аварию», а семья погибшего мальчика требует наказать виновных.

- Если это полиция, мы надеемся, что вы привлечете к ответственности своих людей. Мне жаль, что дело доходит до этого. Вы должны быть привлечены к ответственности, - сказал Кристофер Гонсалес, дядя Камерона.

Выяснилось, что до этого в полицию сообщили, что Аманда Джонс угнала автомобиль, а после спряталась в доме. Там она вытащила пистолет и убежала, попытавшись прорваться в несколько домов в парке трейлеров, прежде чем прийти к трейлеру деда Камерона. Полицейские увидели её на крыльце трейлера и открыли огонь, полагая, что у нее есть оружие. Однако оказалось, что у Джонс не было пистолета.

Сейчас четверо полицейских, участвовавших в расстреле, отстранены от работы на время расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мальчик нашел на улице пистолет и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.