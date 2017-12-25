«Хотел совершить самоубийство»: В Германии мужчина на авто протаранил штаб-квартиру партии социал-демократов

В рождественскую ночь на 25 декабря неизвестный мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии в Берлине.

Как сообщает издание Bild, 58-летний мужчина въехал в фойе здания около полуночи и врезался в бетонную колонну.

Машина загорелась, но огонь погас благодаря системе пожаротушения

В результате инцидента мужчина был травмирован, его госпитализировали. Никто не пострадал, поскольку штаб-квартира партии была пустой. Правоохранителям он признался, что хотел совершить самоубийство.

В его Peugeot следователи нашли три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига. Поэтому, помимо прочего, немецкие правоохранители расследуют умышленный поджог.

Остается непонятным, почему мужчина избрал целью главный офис СДПГ, которая в начале следующего года должна начать коалиционные переговоры с блоком немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2011 году в центре Николаева 20-летний парень покончил жизнь самоубийством, влетев на «Mazda 6» в здание банка.