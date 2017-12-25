В Москве автобус съехал на лестницу в подземный переход – сообщают о пяти погибших

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Фото: Twitter Ильи Зотова
В понедельник, 25 декабря, в Москве автобус выехал на тротуар и съехал в подземный переход. В результате происшествия погибло пять человек.

Об этом сообщает INTERFAX.

Так, в районе станции метро «Славянский бульвар» автобус съехал в подземный переход, сбил несколько человек и застрял на лестнице. Сообщается о пяти погибших и 15 пострадавших. 

В то же время заместитель председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов у себя в Twitter написал, что у автобуса могли отказать тормоза.

«Две версии трагедии с автобусом: отказ тормозов или подрезание со стороны другого авто. На автобусе при этом стоит видео регистратор и скоро поймём точную причину», - говорится в сообщении.

 В то же время на другом видео заметно, что автобус стоял, а потом поехал в направлении перехода.

Напомним, что ранее в Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть пострадавшие.

Людмила Жерновская

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