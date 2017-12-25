На Николаевщине водитель «маршрутки» насмерть сбил пенсионерку

В Первомайске Николаевской области водитель маршрутного такси «Рута» сбил 67-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщили на странице Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в социальной сети Facebook.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, около 19:00 по улице 12 декабря. Женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

Пострадавшую в медицинское учреждение с тяжелыми травмами доставил сам водитель «маршрутки», но она умерла.

Следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2015 году в Николаеве водитель «маршрутки» сбил троих человек на пешеходном переходе, одна девушка в результате наезда погибла на месте.