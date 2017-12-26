В Николаеве неизвестные угнали автомобиль «BMW», применив силу к водителю

В воскресенье, 25 декабря, в Николаеве неизвестные с применением физической силы угнали автомобиль «BMW».

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в 17:30 в Заводской отдел обратился 47-летний местный житель. Он заявил, что около 17:10 на улице Генерала Карпенко неизвестные с применением физической силы незаконно завладели его автомобилем «BMW 520» белого цвета, государственный номер 2272 (транзитные красные).

Следственным отделением расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам ч.3 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Длятся следственные действия, полицейские принимают меры по установлению местонахождения похищенного транспортного средства и причастных к преступлению лиц.

«Если вы стали свидетелями совершения преступления, или владеете информацией, полезной для следствия, просьбы сообщить в Заводской отделу полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам: (0512)34-11-98, 102. Конфиденциальность гарантируется», - говорится в сообщении.

Напомним, что Николаевские полицейские разыскивают угнанный в Соляных «Audi А6»