За минувшие сутки на Николаевщине горело два частных дома

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Николаевской области спасатели дважды тушили пожары в жилых домах.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 5:39 спасателям сообщили о пожаре частного дома на улице Центральной в селе Таборовка Вознесенского района. Прибывшее дежурное отделение спасателей установило, что из-за неисправности дымохода загорелось перекрытие крыши из деревянных балок и камыша.

В 6:05 пожарным удалось локализовать пожар, а в 11:20 - ликвидировать его на площади 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Позднее спасателям сообщили о возгорании на территории частного дома по улице Новая в поселке Казанка. Прибывшее дежурное отделение спасателей выяснило, что в результате короткого замыкания электропроводки в одной из комнат дома произошло возгорание. Хозяйка находилась во дворе и, увидев дым, сразу же вызвала спасателей.

В 10:40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 10:44 - ликвидировать его на площади 6 квадратных метров. К тушению привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. Дополнительно на место прибыли аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаза».

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели потушили пожар на балконе девятиэтажного жилого дома.