В Кривоозерском районе «Ford» съехал в кювет и перевернулся: водитель в больнице, пассажирка погибла на месте

Во вторник, 26 декабря, в Кривоозерском районе Николаевщины случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие - «Ford Transit» съехал в кювет и перевернулся, в результате чего водитель микроавтобуса попал в больницу, а его пассажирка погибла на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что ДТП случилось около 13:30 на автодороге Р-75 «Тымково - Балта - Кривое Озеро - Первомайск», за селом Березки Кривоозерского района. Водитель «Ford Transit», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате аварии 62-летний водитель доставлен в больницу, а его 52-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

«По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Продолжается расследование», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Арбузинка на Николаевщине 16 декабря произошло ДТП, водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, в результате аварии пострадала его двухлетняя пассажирка.