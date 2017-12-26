В Кривом Роге пьяный депутат райсовета устроил стрельбу с балкона по людям

В Кривом Роге депутат районного совета от фракции «За родной город» Владимир Хотькин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу с балкона своей квартиры.

Об этом сообщает «Первый городской».

Об инциденте вечером 25 декабря сообщили в полицию соседи депутата. По словам очевидцев, рядом с мужчиной во время стрельбы был его несовершеннолетний сын. Стрельба велась из травматического оружия, информации о пострадавших нет.

Во время обыска правоохранители обнаружили в квартире нарушителя травматический пистолет, учебную гранату Ф-1 и другое оружие. Разрешительных документов на домашний арсенал у него не было.

По словам соседей, конфликты в семье Хотькина случаются часто. Основная причина – страсть главы семейства к спиртному. Из-за этого страдают дети депутата – дочь-подросток и 7-летний сын.

Кроме того, жена депутата написала на мужа заявление в полицию за насилие в семье.

Теперь члена Саксаганского райсовета ждет привлечения к ответственности за незаконное обращение с оружием по статьи 263 Уголовного Кодекса Украины. За это можно отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Напомним, на Закарпатье в ресторане двое депутатов устроили массовую драку, угрожая друг другу оружием.