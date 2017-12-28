В Вознесенске спасатели тушили пожар хозяйственного здания: горела тюкованная солома

Во вторник, 26 декабря в городе Вознесенске по переулку Большакова произошел пожар на территории частного домовладения, горение началось с тюкованной соломы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Большакова города Вознесенск поступило на экстренный номер службы «101» 15:39.

«По прибытию пожарными 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области установлено, что горение началось с тюкованной соломы, которая хранится внутри здания», - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам, спасатели не допустили распространения площади пожара, которая на момент прибытия составила 42 кв.м. В 12:35 пожар был локализован, в 15:43 ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине, в Витовском районе 22 ноября пожар уничтожил 10 тонн соломы.