В Ингульском районе Николаева спасатели ликвидировали пожар частного дома

Во вторник, 26 декабря, в Ингульском районе Николаева спасталеи ликвидировали пожар в частном доме.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 19: 40 на линию «101» пришло сообщение о пожаре на территории частного домовладения на переулке Святительском в Ингульском районе. На место прибыл дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Сообщается, что в одной из комнат жилища произошло возгорание. В 19:56 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, а в 20:15 – ликвидировали. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работало 14 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, что в Николаевской области спасатели дважды тушили пожары в жилых домах.