На Николаевщине зафиксировали новый случай африканской чумы свиней

В Новоодесском районе Николаевщины зафиксировали случай заболевания домашних свиней африканской чумой.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.

22 декабря вирус АЧС был выявлен при исследовании биоматериала, отобранного от трупов домашних свиней, обнаруженных вблизи села Троицкое.

Также случаи этого заболевания обнаружили в Киевской, Луганской, Кировоградской и Донецкой областях.

«С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих РГА, решениями которых утверждены планы по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в 2016 году на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». После разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.