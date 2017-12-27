На Киевщине перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек

Поздно вечером во вторник на 12-м километре дороги "Мытниця-Фастов" в Киевской области перевернулся автобус с пассажирами

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Отмечается, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения и, в результате, - не справился с управлением.

«Автобус, двигавшийся по маршруту «Киев-Фастов» слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Киеве «маршрутка» перевернулась после столкновения с микроавтобусом.