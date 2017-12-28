В Индийском океане спасли поляка, который семь месяцев дрейфовал в лодке с кошкой

У берегов французского острова Реюньон, вблизи Мадагаскара, спасли поляка, который утверждает, что семь месяцев дрейфовал Индийским океаном на сломанной шлюпке.

Об этом сообщает «Le Parisien».

25 декабря лодку заметил владелец яхты, который находился недалеко от острова. Он сообщил спасателям и они подобрали путешественника.

Человек, который представляется как Збигнев Рэкет, рассказал, что в прошлом получил грин-карту и переехал в США. Там он решил путешествовать и отправился в Индию, где купил лодку, на которой путешествовал Индийским океаном. За это время срок действия его грин-карты истек. Последним местом, где проживал поляк, были Коморские острова, оттуда он решил плыть в ЮАР на своей лодке.

В пути двигатель на лодке сломался и его занесло в неизвестном направления. Мужчина дрейфовал в океане около семи месяцев.

«Несколько раз я видел сушу, но мне не удавалось туда вырулить, – говорит Рэкет.

Все время человек питался лапшой, месячный запас которой взял с собой, и рыбой, которую ловил в море. В лодке с ним также был кот Самира, который прибился к нему на Коморских островах.

После того, как Рэкета спасли, мужчина решил остаться на острове Реюньон.

Напомним, американские военные спасли двух женщин и собак, которые пять месяцев дрейфовали в Тихом океане.