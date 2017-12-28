Под Николаевом поезд насмерть сбил мужчину

В Витовском районе Николаевщины 28 декабря под колесами поезда погиб 56-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 9:20 в Витовское отделение полиции поступило сообщение, что на железнодорожной станции Опытная в селе Полигон под колеса пригородного поезда попал 56-летний мужчина, который получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз.

Напомним, что ранее в Южноукраинске грузовой поезд сбил пенсионерку.