В горах Италии нашли тело пропавшей украинки – её гражданский муж покончил с собой

В горах итальянской провинции Тревизо нашли тело погибшей украинки Софии Мельник.

Об этом сообщает ТСН.

Так, пропавшую в ноябре 2017 года девушку сбросили с обрыва в черном пакете. Мужчина, с которым она жила в Италии, покончил с собой.

По мнению следователей, он убил Софию из-за ревности, так как на ней были многочисленные синяки и царапины. Вместе с тем предполагается, что погибшая могла быть еще живой, когда ее сбросили с обрыва, а травмы могли быть получены при падении.

Напомним, что ранее в лесополосе на Одесчине охотник нашел скелеты женщины и двоих детей.