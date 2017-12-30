В горах Италии нашли тело пропавшей украинки – её гражданский муж покончил с собой

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В горах итальянской провинции Тревизо нашли тело погибшей украинки Софии Мельник.

Об этом сообщает ТСН.

Так, пропавшую в ноябре 2017 года девушку сбросили с обрыва в черном пакете. Мужчина, с которым она жила в Италии, покончил с собой.

По мнению следователей, он убил Софию из-за ревности, так как на ней были многочисленные синяки и царапины. Вместе с тем предполагается, что погибшая могла быть еще живой, когда ее сбросили с обрыва, а травмы могли быть получены при падении.

Напомним, что ранее в лесополосе на Одесчине охотник нашел скелеты женщины и двоих детей.

Людмила Жерновская

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