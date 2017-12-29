В Нью-Йорке горел жилой дом: 12 погибших, среди них годовалый ребенок

В Нью-Йорке, 28 декабря в районе Бронкс загорелся пятиэтажный жилой дом. Погибли 12 человек, среди них один годовалый ребенок

Об этом сообщает «Ракурс».

Сообщается, что пожар начался около 19.00 вечера, на место спасатели прибыли в течении трех минут. Пожару присвоили 4-ю категорию, огонь тушили более 150 человек.

«В результате пожара погибли как минимум 12 человек, среди них один ребенок, заявил в пятницу, 29 декабря, мэр Нью-Йорка Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента. Он назвал пожар страшной за последние 25 лет», - говорится в сообщении.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и число жертв будет расти. На данный момент, четыре человека находятся в критическом состоянии.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой молодой жертве пожара в Бронксе один год, а самому старшему было более 50.

Жителей этого и соседних домов, которые были вынуждены покинуть свои квартиры, временно разместили в районной школе и даже в зоопарке Бронкса, который находится неподалеку. Власти обратились к Красному кресту за помощью в предоставлении убежища нуждающимся.

FDNY crews are currently battling a four-alarm fire at a residential building in the Bronx. The FDNY says at least 15 people are being evaluated for injuries. pic.twitter.com/QpBQh5WoLA — Spectrum News NY1 (@NY1) 29 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 18 ноября, в подвале девятиэтажного жилого дома на проспекте Героев Украины произошел пожар, в результате которого один мужчина получил ожоги второй и третьей степени.