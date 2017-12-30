В Татарстане женщина упала в канализационный люк, где нашла пропавшего мальчика

В Татарстане в селе Черемшан 24 декабря вечером пропал 10-летний мальчик, его мать позвонила в полицию и сообщила, что сын не вернулся домой с прогулки, телефон мальчика не отвечает.

Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

На поиски отправились полицейские, пожарные и более 120 волонтеров, которые прочесывали прибрежную территорию реки Черемшан, Пугачевский вал (лесной массив), майдан Сабантуя. Также среди них была и начальник МКУ «Управление гражданской защиты Черемшанского района» Гулия Яруллина.

Во время поисков в районе нежилых новостроек женщина провалилась в трехметровый канализационный колодец, поскольку из-за метели она не заметила открытый люк. Внизу она нашла пропавшего ребенка.

«Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать», — отмечается в сообщении.

Оказалось, что дети устраивали себе на окраине села развлечения. Во время таких игр ребенок и провалился в люк. Он звал на помощь, но его так никто и не услышал. Начавшаяся метель накрыла снегом колодец.

Как сообщили в МЧС, Яруллину госпитализировали с переломом поясничного позвонка, ребенок также доставлен в больницу с сильным переохлаждением. По словам врачей, если бы мальчика нашли часом позже, он мог бы замерзнуть насмерть.

Напомним, что в Николаеве певица с ребенком на руках провалилась в присыпанный листьями люк – ее спасли прохожие.