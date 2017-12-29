В Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: 10 человек убито

В пятницу, 29 декабря, двое боевиков открыли огонь возле коптской христианской церкви за пределами Каира, в результате чего по меньшей мере десять человек, включая двух полицейских, были убиты.

Об этом сообщает The Independent.

Согласно сообщениям египетских СМИ, один из нападавших был убит полицией возле церкви Св. Мины в пригороде Каира - Хелуан, а второй нападающий убежал. На данный момент неизвестно, есть ли он среди погибших.

Сообщается, что вооруженные мужчины открыли огонь возле церкви, ранив пятерых охранников. Перед тем как неизвестные попытались штурмовать здание, полиция убила одного из них.

Как известно, христианское меньшинство, которое составляет 10% в Египте, регулярно становится целью нападений исламистских экстремистов в последние годы.

Напомним, что в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви во время службы – убиты 27 человек, 24 – ранены.