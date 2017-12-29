За день на Николаевщине произошло два ДТП: один водитель получил травмы, другой погиб

На Николаевщине в четверг, 28 декабря, произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых оба водителя получили травмы, при том один из них - несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 28 декабря, приблизительно в 9:00 по улице Киевской в селе Новокиевка Снигиревского района 26-летний водитель мотоцикла МТ-10 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Мотоциклист получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В этот же день около 9:30 по улице Знаменской в Корабельном районе Николаева водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, из-за чего автомобиль столкнулся с электроопорой. В результате происшествия 33-летний водитель получил телесные повреждения.

«По указанным фактам следователи начали уголовные производства по частям 1 и 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»)», - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что на Николаевщине под колесами «BMW» на пешеходном переходе погиб 59-летний мужчина.