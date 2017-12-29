Николаевец на чемпионате мира сыграл вничью с сильнейшим шахматистом мира

Николаевец Александр Бортник 29 декабря едва не обыграл норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу (молниеносным шахматам) среди мужчин.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.

Магнус Карлсен Александр Бортник

Соревнования проходят в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Александр Бортник из Николаева в 6 туре не дожал сильнейшего шахматиста планеты, чемпиона мира Магнуса Карлсена – ничья!» - написал Горощенко.

Также он поднял проблему ремонта в николаевском шахматном клубе.

«Саша вырос в том самом шахматном клубе, на ремонт которого не хватило денег. А точнее деньги ушли на тот самый аэропорт, директор которого...» - добавил вице-президент федерации.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.

Напомним, что Николаевский областной совет намерен обратиться к городскому совету с предложением в 2018 году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.

Ранее в Николаеве при попытке дать взятку главе ОГА Савченко был задержан директор КП «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко.