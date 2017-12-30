«Датчики сработали поздно», – в Кривом Роге горел архив прокуратуры

В ночь с пятницы на субботу, 30 декабря, в Кривом Роге произошел пожар в подвальном помещении, в котором располагается архив местной прокуратуры.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

«Пожар возник ночью в центральном городском районе в помещении прокуратуры №1. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно», - говорится в сообщении.

Как сообщается, из людей никто не пострадал. Причины пожара пока устанавливаются.