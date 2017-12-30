В Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, случившегося на перекрестке проспекта Центрального и 9-й Слободской

В Николаеве днем в четверг, 28 декабря, на пересечении проспекта Центрального и улицы 9-й Слободской столкнулись легковые автомобили «Таврия-Нова» и «Nissan Murano».

Теперь участники ДТП ищут свидетелей случившегося.

«Nissan» двигался по улице 9-й Слободской, со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта. На пересечении с проспектом он начал поворачивать налево, где и столкнулся с «Таврией», двигавшейся во встречном направлении по 9-й Слободской. Просьба тех, кто был свидетелем данного происшествия или имеет видеозапись с авторегистратора, обратиться по телефону +380670118580», - отмечено в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».