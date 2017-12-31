В Днепре произошло двойное самоубийство: мужчина и женщина повесились

В Днепре в субботу, 30 декабря, в Тоннельной балке обнаружили трупы мужчины и женщины, которые повесились на дереве в лесополосе.

Об этом сообщает Информатор .

Так, повешенных нашел местный житель который и вызвал патруль полиции. Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25-30. Опознать людей не удалось.

Сообщается, что под ногами умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением. На месте происшествия работали патруль полиции и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Напомним, что на Николаевщине подросток покончил с собой, повесившись на дверной ручке.