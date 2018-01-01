В новогоднюю ночь сгорела главная 25-метровая елка Сахалина

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени).

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Отмечается, что очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование Нового года и народные гуляния.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в Риме ёлка за 50 тысяч евро, «умерла» через две недели.