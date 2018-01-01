В Запорожье мужчина выпал из окна и упал на маленького ребенка: оба погибли

В Запорожье вечером в воскресенье, 31 декабря, мужчина выпал из окна многоэтажки и упал на маленького ребенка, стоящего под подъездом.

Об этом сообщает 112 Украина.

В результате инцидента мужчина и ребенок погибли. По предварительным данным, выпавший из окна мужчина совершил самоубийство.

«Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой, на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи», - передает корреспондент издания.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Умышленное убийство, ведется следствие.

Напомним, что в Киеве мужчина, спасаясь от пьяного соседа с ножом, выпрыгнул с седьмого этажа и выжил