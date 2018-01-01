В центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта

В Киеве на площади Льва Толстого, в начале улицы Большой Васильковской, автомобиль KIA въехал в остановку общественного транспорта, совершив тройное ДТП.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля», - отмечает издание.

По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.

Хозяйка пострадавшего авто рассказала, что водитель KIA двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.

«Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что «мама все порешает», - отметила очевидец.

В результате столкновения пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, анализы виновницы смертельного харьковского ДТП показали, что она употребляла наркотики. Позже Киевский районный суд Харькова арестовал Алену Зайцеву на 2 месяца.