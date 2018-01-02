Во Франции накануне Нового года из автомата Калашникова расстреляли мужчину

Полиция Марселя оповестила, что в ночь на Новый год 29-летнего мужчину расстреляли из автомата Калашникова.
Об этом сообщило La Provence.
По данным СМИ, убийство произошло за 10 минут до нового года.
Злоумышленники встретили мужчину, когда он вышел из бара и направлялся к своей машине. Мужчину забрала скорая, но позже стало известно, что он умер.
На месте убийства следователи обнаружили около 20 гильз калибра 7,62.
Как отмечается, погибший был связан с криминальным миром. Все обстоятельства и причины убийства выясняются.