Во Франции накануне Нового года из автомата Калашникова расстреляли мужчину

Полиция Марселя оповестила, что в ночь на Новый год 29-летнего мужчину расстреляли из автомата Калашникова.

Об этом сообщило La Provence.

По данным СМИ, убийство произошло за 10 минут до нового года.

Злоумышленники встретили мужчину, когда он вышел из бара и направлялся к своей машине. Мужчину забрала скорая, но позже стало известно, что он умер.

На месте убийства следователи обнаружили около 20 гильз калибра 7,62.

Как отмечается, погибший был связан с криминальным миром. Все обстоятельства и причины убийства выясняются.