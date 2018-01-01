Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков.

Как сообщается на странице ВМС у Facebook, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

Судно не отвечало на вызов, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследовать. После этого судно вышло на связь, его экипаж опросили, но приказ об остановке не был выполнен. Оно остановилось только после того, как ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна. Его отконвоировали в порт Одесса.

Катер Прилуки поддерживали бронированные артиллерийские катера Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы с представителями СБУ на борту.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Закарпатье пограничники открыли огонь, чтобы задержать вертолет, на котором могли перевозить мигрантов