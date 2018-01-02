В Италии взорвался мусорный бак: 4 человека получили ранения

В городе Турин Италия в мусорном баке взорвалась самодельная бомба, из-за чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает издание La Stampa.

По данным издания, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина.

«Пострадали четверо прохожих: два марокканцы, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что от взрывной волны были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные вблизи.

Отмечается, что в ходе проведенных полицией обысков в окрестностях района были обнаружены еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.

Расследование инцидента продолжается.