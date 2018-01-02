В Бразилии произошел тюремный бунт: 9 человек погибли, 14 ранены, более сотни сбежавших

В результате тюремного бунта в центральном бразильском штате Гояс в Бразилии погибли, по меньшей мере, 9 человек и еще 14 получили ранения, более 100 заключенных сбежали.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что группа заключенных проникла в крыло тюрьмы, где содержались члены соперничающей банды. Это послужило причиной для бунта, который привел к стрельбе. Пожарным удалось потушить огонь, а военная полиция задержала 29 из 106 сбежавших заключенных и подавила беспорядки.

Издание также сообщает, что согласно последним официальным данным, Бразилия занимает третье место в мире по количеству заключенных. По состоянию на июнь 2016 года, за решеткой находится 726 712 человек. Это почти в два раза превышает установленную в 2016 году вместимость тюрем - 368 049 человек.

Напомним, что в Таиланде мошенника приговорили к 6673 годам тюрьмы.