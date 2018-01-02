В Ровно водитель «Mercedes» влетел в автостоянку и разбил около 20 автомобилей

В Ровно 2 января, ночью автомобиль «Mercedes» на большой скорости протаранил бетонное ограждение автостоянки, и несколько припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает «Рівне 1».

Отмечается, что по крайней мере 20 автомобилей получили механические повреждения.

С места происшествия в больницу забрали троих человек. Сам виновник ДТП находится в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

По предварительной информации, водитель «Mercedes» и его пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Черновцах пьяный водитель протаранил пять автомобилей, от самосуда мужчину спасли полицейские.