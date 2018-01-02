Под Киевом поезд едва не снес внедорожник, застрявший на переезде между шлагбаумами

На железнодорожном переезде в Боярке, в Киево-Святошинском районе Киевской области, поезд едва не снес внедорожник, водитель которого попытался «проскочить» перед составом, но застрял между двумя шлагбаумами.

Видео происшествия было опубликовано на видеохостинге YouTube.

На записи с видеорегистратора видно, как водитель внедорожника «Mercedes-Benz» пытается проскочить переезд в момент закрытия шлагбаума. Однако у него это не получается и машина оказывается зажата между двух шлагбаумов.

Мужчина несколько секунд пытался самостоятельно вырулить с переезда, однако не смог. После этого на помощь ему пришел дежурный по переезду — он руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине.

Сразу после того, как машина выехала с переезда мимо пронесся поезд.

Напомним, в Николаеве грузовой поезд на переезде снес «КамАЗ».