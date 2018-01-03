В Братском районе горел сеновал - огонь угрожал еще двум зданиям

В понедельник 2 января, на территории частного домовладения по адресу: переулок Серебряный село Елизаветовка Братского района Николаевской области горел сеновал.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычаных ситуаций Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило от жены владельца 2 января в 22:04 по телефону «101». На место выезжало дежурное отделение 10 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели по прибытию выяснили, что пламенем охвачен сеновал. Кроме того, существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположенные летнюю кухню и хозяйственную постройку. Спасатели локализовали пожар в 23:23, в 00:15 - ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

Причина возникновения пожара устанавливается. К тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что в Витовском районе Николаевской области из-за неосторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка с сеном и соломой.