«Угрожал бывшей жене», – полиция рассказала подробности ночной стрельбы в центре Николаева

В Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который угрожал бывшей жене предметом, похожим на пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, во вторник, 2 января, на улице Малой Морской мужчина открыл стрельбу из пистолета.

Патрульные получили вызов о прошествии около 4 часа утра. Оказалось, что в одном из домов по улице Малая Морская пьяный мужчина в ходе ссоры со своей бывшей женой угрожал ей пистолетом.

Полицейские увидели, что из двора выходит мужчина, который, увидев сотрудников полиции, выбросил под куст предмет похожий на пистолет. После проведения поверхностной проверки у гражданина был обнаружен предмет внешне похожий на кобуру для пистолета. Впоследствии заявительница прямо указала на этого мужчину, как на лицо, которое ей угрожало.

В результате, во время задержания 52-летнего местного жителя патрульные применили наручники, так как гражданин вел себя «буйно» и мог навредить себе или окружающим.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Заводского ОП для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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