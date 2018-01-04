«Били битой и ногами»: Под Киевом подростки зверски избили и ограбили парня

В новогоднюю ночь в населенном пункте Глеваха под Киевом группа несовершеннолетних подростков сильно избила, а потом ограбила сына начальника службы по делам детей в Васильковской РГА Натальи Ибрагимовой.

Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, подросток возвращался домой в новогоднюю ночь. Однако к нему пристала компания, которая «искала жертву».

«Этой жертвой стал мой сын: они забрали у него телефон, кошелек, паспорт, но …. Эта быдлота начала его зверски избивать. Их было пятеро, бил каждый, добивали битой, потому что хотели убить. Когда мой сын потерял сознание, они его оставили умирать на дороге», — говорит она.

Нападавших оперативно нашли правоохранители. Оказалось, что это подростки в возрасте от 11 до 15 лет.

«Их было пятеро, самому старшему 15 лет! Он — центровой! Все остальные от 11 до 14 лет! Двое из них рассказали, как били, как грабили, но чувство вины было только у одного (так как рядом с ним плакала его мать), а другой рассказывал все с гордостью!», — сообщила мама пострадавшего.

Сейчас парень с тяжелыми травмами находится в Центре нейрохирургии. Он перенес несколько операций.

«У моего сына, треснул череп, рассечение головы (делали операцию), две страшные гематомы головы, подозрение на перелом лопатки, руки и колена.Билы битой и ногами… А им все равно… Мне кажется переворачивается мир, я знала, что когда я найду тех, кто его убивал, буду рвать им жили руками, а теперь… Это же дети», — написала Ибрагимова.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области подтвердили информацию, что около 2:30 часов подростки жестоко избили битой, ногами и руками 18-летнего парня. Один из злоумышленников после избиения вытащил из кармана потерпевшего кошелек: деньги разделил между товарищами.

Причастные к избиению парня были установлены в течение часа. Ими оказались пятеро ребят: самому старшему – 14, младшему – 12 лет. Двое из них в поле зрения полиции не попадали. Родители остальных злоумышленников неоднократно привлекались к административной ответственности по статье 184 Уодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей»).

По происшествия полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. Согласно законодательству привлечь к уголовной ответственности за такой проступок можно с четырнадцати лет.

Напомним, на Днепропетровщине подросток жестоко избил ногами школьника, а их сверстники не помешали драке и снимали все на видео.