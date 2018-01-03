В Дании украли бутылку водки, стоимостью более миллиона евро

В Копенгагене украдена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, привезенная, по словам ее владельца, из России.

Об этом сообщает DW, передает «УНИАН».

Так, кража произошла в баре Café 33, где выставлена коллекция водок, в среду, 3 января. Стоимость бутылки оценивается в 1,1 млн евро.

Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения.

В интервью TV2 коллекционер рассказал, что «одолжил в России» бутылку около полугода назад, застрахована она не была. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.

Отмечается, что бутылка водки была произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжателя традиций марки «Руссо-Балт», хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.

Напомним, что в Германии из музея похитили золотую диадему, украшенную 367 бриллиантами.