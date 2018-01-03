«Послали на...» – в Херсоне полиция повздорила с нардепом из-за парковки

Александр Спиваковский Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александр Спиваковский заявил, что сотрудники Национальной полиции «накинулись» на него во время его поездки в один из торговых центров Херсона.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, он не успел припарковаться возле «Эпицентра», как восемь сотрудников полиции начали толкать его от машины.

«Я представился. Послали на... Я вспомнил времена лихих девяностых. Подошел их старший и отогнал стаю, сказав - : «Дядя не несите бред». Даже не понимаю что он имел в виду. Единственное что услышал, что есть более интересная работа. Еще прибежали семь полицейских. Такого я еще не видел», – написал Спиваковский.

«Старые кадры действительно были воспитаны и понимали объяснение. Это просто новые бандиты. Я не маргинал. И меня знают как спокойного человека. Но если Глава нацполиции не отреагирует на публичное обращение народного депутата - я все буду делать, чтобы такая «полиция» взамен, чтобы ходить на шопинг занималась порядком и защитой людей», – отметил нардеп.

Кроме того, в комментарии под данной публикацией Спиваковский на вопрос пользователей о том, правильно ли он припарковался, ответил, что знаков для людей с особыми потребностями не было. Также Александр он сообщил, что предоставит запись с видеорегистратора.