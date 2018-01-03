В Николаевской ОГА заявили о проверке всех поставщиков питьевой воды, а по области требуют провести профилактику гепатита А

На Николаевщине Госпотребслужба проверит всех фирмы, которые занимаются продажей питьевой воды на разлив, а на территории области от должны провести профилактику заболеваемости вирусным гепатитом А.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

«Пробы воды из пунктов разлива взяты на анализ и направлены в лабораторный центр МОЗ. Специалисты проведут исследование на соответствие воды физико-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Завтра также продолжатся проверки и обследования пунктов продажи воды на соответствие нормам санитарного законодательства. Госпотребслужба проверит всех субъектов хозяйствования, которые занимаются продажей питьевой воды на разлив», – написал вице-губернатор.

Кроме того, он отметил о поручении представителям облздрава и советнику главы ОГА посетить проверить условия предоставления медицинской помощи больным в областной и детской инфекционной больнице. Также совместно с управлением образования планируется выяснить источники и качество поставляемой питьевой воды в школы и детские сады Николаева.

«Также обращаю внимание, что во всех районах и ОТГ Николаевской области должны быть приняты меры профилактики заболеваемости вирусным гепатитом «А», – подчеркнул Гайдаржи.

Напомним, еа сегодняшний день диагноз на острый вирусный гепатит А подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка. В ОГА это связывают с сезонным повышением заболеваемости. При этом сообщалось, что заболевшие употребляли воду из пунктов разлива ТМ «Чистая вода».

В ходе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 3 января, заместитель главного санитарного врача Николавеской области Александр Игнатенко заявил, что в ходе картографирования пунктов продажи зараженной воды, выяснилось, что все они находятся в районе так называемого Сухого фонтана, Центрального рынка, и микрорайона Лески.



Отметим, что в компании «Чиста вода» рассказали, что не имеют никакого отношения к пунктам разлива воды и занимаются только доставкой бутилированной воды.