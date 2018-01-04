В Новосибирске в результате пожара в фабричном цеху погибли 10 рабочих из Китая

В результате пожара в цеху обувной фабрики в Новосибирске погибли все рабочие, находившиеся там на момент происшествия.

Об этом со ссылкой на оперативный штаб передает Интерфакс.

«Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной версией происшествия на данное время считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки.

Напомним, что в Австрии на заводе произошла утечка химических веществ, пострадали десятки человек.